Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro yapılanmasında Fatih Terim'in bir numaralı transfer listesinde bulunan isim Zamalek forması giyen genç forvet Mostafa Mohamed. Mısır Kulübü ve Galatasaray arasında kıran kırana pazarlıklar sürerken Mostafa Mohamed'den flaş bir paylaşım geldi.

23 yaşındaki golcü futbolcu yaptığı paylaşımda, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken?!" ifadelerini kullandı.







