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Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den flaş paylaşım

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Zamalek forması giyen genç forvet Mostafa Mohamed'den sosyal medyada flaş bir paylaşım geldi.

27 Ocak 2021, Çarşamba 17:03 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den flaş paylaşım

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro yapılanmasında Fatih Terim'in bir numaralı transfer listesinde bulunan isim Zamalek forması giyen genç forvet Mostafa Mohamed. Mısır Kulübü ve Galatasaray arasında kıran kırana pazarlıklar sürerken Mostafa Mohamed'den flaş bir paylaşım geldi. 

23 yaşındaki golcü futbolcu yaptığı paylaşımda, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken?!" ifadelerini kullandı. 



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