Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed kendi parasını çıkardı

Göztepe maçı öncesinde coronavirüse yakalanan Mostafa Mohamed 10 gün ayrı kaldığı takımına Antalya'da kavuştu. Üst üste 3 test negatif verdikten sonra karantinası cumartesi sabahı biten Mısırlı yıldız, maça saatler kala Antalya'ya geldi. Takım arkadaşlarıyla statta bir araya gelen Mohamed, 0-0'a kilitlenen maçta attığı golle Aslan'ı zirve yarışında tuttu. Mısırlı santrfor, takımına ligde 8 puan kazandırdı. F.Bahçe ve Antalya deplasmanları ile Erzurum maçında attığı gollerle skoru belirleyen 23 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa karşısında da son dakikadaki penaltısıyla galibiyeti getirmişti. Mohamed'in bu 4 maçta tabelayı tek başına değiştirmesi sayesinde TFF'den 10.8 milyon TL bonus alan Galatasaray, Mısır kulübü Zamalek'e ödeyeceği 2 milyon dolar (16.7 milyon TL) kiralama bedelinin yarısından fazlasını çıkardı.

Kaynak: Sabah







