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Galatasaray haberi... Moskova'da ilk 11 şaşkınlığı, Bayern Münih ve Fatih Terim!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı öncesi stadyumdaki ekranda Sarı-Kırmızılı temsilcimizin kadrosu yerine Bayern Münih'in ilk 11'i yazıldı.

22 Ekim 2021, Cuma 11:42 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi... Moskova'da ilk 11 şaşkınlığı, Bayern Münih ve Fatih Terim!

Galatasaray , Lokomotiv Moskova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşma öncesi stadyumda yaşanan bir karışıklık sosyal medyada gündem oldu. İlk 11'ler ekrana yansırken, Galatasaray kadrosu yerine Bayern Münih kadrosu yazıldı. Maçın ardından, Galatasaray kadrosunda Bayern Münih ilk 11'i verilmesi hakkında Fatih Terim: "Galatasaray logosuyla verilince insan bir iç geçiriyor ama sahadaki tüm oyuncularımla gurur duyuyorum." yorumunu yaptı.


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