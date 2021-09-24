Galatasaray 'ın Rumen ekibi FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın henüz 90 dakika forma giymemiş olmasının beraberinde getirdiği dedikodular Rumen basınında geniş yer tutuyor. Morutan'ın menajeri Florin Vulturar da oyuncusuna yönelik çıkan ayrılık iddiaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Prosport'a konuşan Florin Vulturar, "Morutan'ın kiralık bile olsa Galatasaray'dan ayrılması söz konusu değil. Türkiye'den gerçekliği olmayan iddialar var. Bu durumu ne Morutan'a ne de bana kimse söylemdi. Kulüptekiler ondan çok memnun. Takımın geri kalanıyla fiziksel anlamda aynı seviyede olmadığı doğru. %100 hazır değil ama olacak. Fatih Terim de ondan memnun. Bu sadece bir başlangıç ve uyum sağlamak için hala zamana ihtiyacı var ifadelerini kullandı.

FCSB'den transfer olduğundan bu yana Galatasaray ile çıktığı 5 maçta toplam 294 dakika süre alan Morutan, sadece Kasımpaşa karşısında skora 1 asistle katkı sağlayabilmişti.