Olimpiu Morutan, Galatasaray 'dan kiralandığı Pisa ile ilk İtalya Serie B maçına çıktı. Rumen oyuncu, ilk maçta sergilediği performansla büyük takdir topladı.

Pisa, deplasmanda karşılaştığı Cittadella'ya 4-3 mağlup olurken Morutan, 67. dakikada oyuna girdi. Rumen oyuncu, takımı 4-1 gerideyken oyuna girmesine rağmen kalan sürede yaptığı 2 asistle yıldızlaştı. Morutan'ın performansına rağmen Pisa, puanı kurtaramasa da Morutan büyük övgü aldı.

67'de oyuna giren Morutan, 90. dakikada Giusepe Sibilli'nin ve 90+8. dakikada Simone Canestrelli'nin gollerinde asisti yapan isimdi.

'Takımın çehresini değiştirdi'

İtalyan basınından Tuttomercatoweb, Pisa'da en yüksek puanı 67. dakikadan itibaren forma giyebilen Morutan'a verdi. İtalyan sitesi, "Takımın hücum çehresini değiştirdi, rakip kalede tehlike yarattı ve iki asist yaptı" ifadelerini kullandı.

Tutto Pisa ise, "Serie B'deki ilk maçında kalitesini gösterdi" şeklinde bir değerlendirmeyi paylaştı.