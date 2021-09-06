Galatasaray 'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Gabon karşısında 90. dakikada Mısır Milli Takımı'na beraberliği getiren gole imza atmıştı. Sonradan oyuna girdikten sonra golünü atan Mostafa Mohamed, golün ardından ve maçın sonunda kameralara da yansıyan şekilde agresif bir tavırla söylenmişti.

Mısır basınından Yalla Sport'un haberine göre Mısır Futbol Federasyonu, Mostafa Mohamed'in agresif hareketlerini cezasız bırakmayacak. Ekim ayında 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak iki Libya maçında Mostafa Mohamed'in kadroya çağrılmayacağı iddia edilmekte.

Mısır Futbol Federasyonu'nda ceza konusundaki Mohamed'e ceza konusundaki genel eğilimin Libya maçları kadrosundan çıkarmak olduğu belirtilmekte.