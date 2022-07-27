Ön libero için uzunca bir süre Florian Grillitsch ismi üzerinde duran Aslan, yıldız oyuncuyla bir türlü anlaşmaya varamadı. Yaşanan gelişmeler sonrasında ise rota alternatif isimlere döndü. Bu paralelde Aslan, Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar ile Fredrik Midtsjö için görüştü. AZ, ilk etapta 3 milyon Euro isterken, Cim Bom ise 2.5 milyon Euro teklif etti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Hollanda temsilcisi, Aslan'ın önerisini onayladı.

Teklif sunacaklar

Taraflar arasında pürüzler konuşulurken, şimdi ise Norveçli ile yapılacak görüşmeler var. 1 senelik kontratı kalan 28 yaşındaki futbolcunun ikna süreci başlayacak. 2017'den beri AZ forması giyen Midtsjö'nün de Sarı-Kırmızılı kulübe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray 'ın bu hafta içerisinde oyuncuya teklif sunması planlanıyor.