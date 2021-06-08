"Çok milimetrik bir farkla Burak bey..."

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Metin Öztürk: “2 yıldır seçimlere hazırlanıyoruz. Tabii ki en önce hazırlanan benim. Arkasından Burak bey başladı. Seçim benle onun arasında gidiyor. Demek ki hazırlığın bir faydası olmuş ki seçim iki kişi arasında gidiyor. Net bir şey diyemem. Çok milimetrik bir farkla Burak beyle kafa kafaya gidiyor. Ben ya da Burak bey kazanamazsa Galatasaray ’da bir daha hiçbir şekilde doğru düzgün hizmet yürümez. Hazırlıksız bir şey olmaz.

"Galatasaray'a yakışan bu..."

Burak Elmas'la birleşmeye gidileceğinin sorulması üzerine Öztürk: "Hayır hayır hiç yok. Her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır. Burak beyi çok takdir ediyoruz. Projeleriyle gelmiş. Şahane işte. Galatasaray’a yakışan bu." şeklinde konuştu.

"Hocamıza çok haksızlık yapıldı..."

Başkanlığa seçilmesi durumunda Fatih Terim'le çalışmaya devam edeceğini belirten Öztürk, transfer süreci ve Fatih Terim'e yönelik: "4 kişilik bir ekiple görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Onlar görüşmeleri yapacak. Fatih Terim’le de görüşecekler. Bu seçimi ya Burak bey kazanacak ya da ben kazanacağım. Fatih hocamız büyük haksızlığa uğradı. Biz hocayla ilerleyeceğiz. Futbolculara çok takılmamak lazım. Bunu Galatasaray’da Fatih hocamız, A Milli Takım ’da Şenol hocamıza kendi alanlarında yüzde yüz inanıyoruz. Yüzde yüz Fatih Terim’le devam edeceğiz. On tane taraftara sorun, on tane üyeye sorun sonuç bu çıkar. İlk defa taraftar ve üye aynı şeyi isteyecek." vurgusunda bulundu.

Yani atletizm gibi düşünün maratonun son 800 metresindeyiz. Hani bir grup kopar böyle gider, bir grupta arkada kalır. Şu an Galatasaray’da herkes her konuya zaten hakim. Geride kalanlar o arayı kapatırlar mı? Kapatacaklarını düşünmüyorum." dedi.

"Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin müziğini dinleyeceğiz..."

Galatasaray'ın Kemerburgaz'da yapacağı iyileştirmelerle Avrupa'da başarı yakalayacağına inanan başkan adayı: "Bakın şimdi biliyorsunuz önümüzde milli maçlar var. Bunlar bizi duygulandırıyor. Ama bunların hepsi bir bütün. Galatasaray’ın UEFA şampiyonluğu olmasaydı Süper Kupa gelmezdi. Bu olmasa dünya üçüncülüğü gelmezdi. Dünya Kupası’ndaki oyuncuların büyük kısmı Galatasaray çıkışlıydı hatırlarsınız. Avrupa’da Şampiyonlar Ligi müziğini dinleyeceğiz.

Çok basit. Birkaç hamleyle Kemerburgaz’ın temelini atıp; orayı faaliyete sokacağız. Biz 90’lı yıllarda Florya’yı yapmasaydık, çağın ötesindeki tesisleri getirmeseydik, o UEFA kupası gelmezdi. Süper Kupa gelmezdi. Kemerburgaz’da rakiplerimizden bir adım öne geçeceğimiz bir yer olacak. Galatasaray bence kaldığı yerden Avrupa macerasına devam edecek. İnşallah 3 yıl içerisinde Fatih hocamız kendi veliahtını yetiştirecek." ifadelerini kullandı.