Galatasaray haberi: Mertens transferi bitiyor! İşte yapılan teklif

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , önemli bir yıldız takviyesini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Napoli'deki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Dries Mertens'in kadroya katılması konusunda anlaşma noktasına gelmiş durumda. Transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.





İşte yapılan teklif

Sky Sport'un haberine göre Galatasaray, Mertens'e 4 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Mertens'in forma giyeceği 1 sezonun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde ederse Belçikalı oyuncunun sözleşmesi otomatik olarak yenilenecek.

30 uçak bileti

Galatasaray, Mertens'e 4 milyon Euro artı bonuslar dışında ev ve şoför de verecek. Belçikalı oyuncuya ayrıca Napoli ve Brüksel'e 30 uçak bileti de sunulacak.

Mevcut şartlarda iki tarafın anlaşma noktasına geldikleri belirtilirken transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.