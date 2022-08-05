MENÜ

Galatasaray haberi: Mertens transferi bitiyor! İşte yapılan teklif

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Dries Mertens'in transferini bitirme aşamasına gelirken oyuncuya yapılan teklifin detayları da ortaya çıktı.

05 Ağustos 2022, Cuma 18:27 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray haberi: Mertens transferi bitiyor! İşte yapılan teklif

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , önemli bir yıldız takviyesini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Napoli'deki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Dries Mertens'in kadroya katılması konusunda anlaşma noktasına gelmiş durumda. Transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.

İlgili Haberler
Galatasaray'a iki stoper adayı! "Dejan Lovren - Jerome Boateng"


İşte yapılan teklif 

Sky Sport'un haberine göre Galatasaray, Mertens'e 4 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Mertens'in forma giyeceği 1 sezonun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde ederse Belçikalı oyuncunun sözleşmesi otomatik olarak yenilenecek. 

30 uçak bileti

Galatasaray, Mertens'e 4 milyon Euro artı bonuslar dışında ev ve şoför de verecek. Belçikalı oyuncuya ayrıca Napoli ve Brüksel'e 30 uçak bileti de sunulacak. 

Mevcut şartlarda iki tarafın anlaşma noktasına geldikleri belirtilirken transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...