Galatasaray haberi: Mert Çetin transferinde flaş gelişme!

Sezonun ikinci yarısında geniş bir rotasyon ile şampiyonluk mücadelesini sürdürmek isteyen Galatasaray, savunma hattı için yeniden bonservisi Roma'da olan milli oyuncularımızdan Mert Çetin'i gündemine aldı. Forza Monza, Barberis'in Verona'ya transferine ilişkin haberde Mert Çetin'in de Galatasaray'a gidebileceğini aktardı.

Monza forması giyen Andre Barberis, Verona'ya transfer olursa Marco Benassi'nin kiralık sözleşmesi sonlandırılıp oyuncu Verona'ya dönebilir denirken Verona'nın Mert Çetin'in kiralık sözleşmesini de iptal edebileceği aktarıldı. Bir savunma oyuncusu transfer etmek isteyen Verona, bunu gerçekleştirmesi durumunda Mert Çetin'in kiralık sözleşmesini de feshederek oyuncunun Roma'ya dönmesini sağlamayı planlıyor.

Bu sezon Verona'da toplam sadece 5 maçta 328 dakika süre alabilen Mert Çetin'in Verona'dan ayrılması beklenirken Galatasaray'ın kendisine olan ilgisine değiniliyor. Verona ile olan 2 yıllık kiralık sözleşmesi sona erdilip Galatasaray'a transfer olabileceği aktarılmakta.

Mert Çetin, 2019'da 3 milyon Euro karşılığında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olmuştu.