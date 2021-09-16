Galatasaray haberi: Marcao 1 ay sonra sahada

Galatasaray 'ın Brezilyalı stoperi Marcao, 16 Ağustos 2021 akşamı oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem'e yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart görmüş ve ciddi bir ceza almıştı.

Marcao bir süre takımdan da ayrı kalmış daha sonra önce teknik heyet ve Fatih Terim'den ardından da Kerem Aktürkoğlu ile takım arkadaşlarından özür dilemişti. Takıma yeniden dönen Marcao, 16 Eylül 2021 tarihindeki Lazio maçıyla yani tam 1 ay sonra sahalara döndü.

Maç öncesinde Galatasaray taraftarı ilk olarak Kerem Aktürkoğlu'nu ardından Marcao'yu tribünlere çağırdı.







