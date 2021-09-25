Galatasaray 'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir ilgilenen Avrupa kulüpleri harekete geçiyor. Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Stuttgart ve Wolfsburg'un, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu izletmek için Türkiye'ye temsilci göndereceği öğrenildi.

Plana göre hem Göztepe hem de Fransa'daki Marsilya maçlarında Kerem takip edilecek ve hazırlanacak rapor doğrultusunda, yeni bir izlenme takvimi daha oluşturulacak. Avrupa'daki transfer piyasasının nabzını tutan otoriteler, Kerem için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısının ciddi şekilde çalınabileceğini ifade ediyor.







