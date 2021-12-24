Galatasaray haberi... Kerem Aktürkoğlu için Bayern Münih iddiası!

3. Lig ekibi Erzincan'dan transfer olduğu Galatasaray 'da kısa sürede yıldızını parlatan Kerem Aktürkoğlu, devleri peşine takmaya devam ediyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon başından bu yana birçok Fransız ve Alman kulübü takip ediyor. Ancak son olarak bir başka Bundesliga devi, Bayern Münih'in devreye girdiği öne sürüldü.

Sarı-Kırmızılılar'ın Ocak ayında Kerem'i bırakmaya niyeti yok. Ancak ara transfer döneminde gelebilecek astronomik bir teklifin reddedilme ihtimali de düşük görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Sarı-Kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan Kerem için serbest kalma bedeli belirlenmedi.







