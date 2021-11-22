Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ’daki en iyi dönemini geçiriyor... Cim Bom’un hücum silahı, Fenerbahçe ’yi de boş geçmedi. İlk yarıda yakalanan hızlı hücumda, kendi getirdiği topun devamında 60 metre dripling yapan genç yıldız, sonrasında Morutan’ın pasında, soğukkanlığı bir şekilde vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Sarı-Kırmızılılar’ı Nef Stadı’nda 1-0 öne geçiren Kerem, skor 1-1 olduktan sonra da çok uğraştı. Hatta son bölümlerde bir vuruşu, direkten dışarıya çıktı. Kerem, A Milli Takım formasıyla da özellikle Karadağ mücadelesinde zaferde kilit rol oynamıştı. Abdülkadir’in asistinde golü atan Kerem, öncesindeki Cebelitarık karşılaşmasını yine boş geçmemişti.

Toplamda 9. golü...

Kerem, Milli Takım dahil çıktığı son 5 resmi mücadelede, 3 gol attı. Başarılı kanat oyuncusu, sezon geneline bakıldığında ise toplamda 9 kez ağları havalandırdı, 4 de asist yaptı. Ancak Kerem’in etkili performansı, Galatasaray’a derbide puan için yeterli olmadı.