Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı iddiası

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı iddia edildi. Askerliğinin son günü olduğu için erteleme yapamayan Kerem Aktürkoğlu, bakaya düştüğü, bu nedenle de bedelli askerlik ihtimalinin ortadan kalktığı iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı iddiası sosyal medyada da gündem oldu. 1998 doğumlu genç yıldız, sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılmıştı.

GALATASARAY'DAN YALANLAMA

Galatasaray konu ile ilgili iddia ve haberleri yalanladı. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün sosyal medya üzerinden yayılan ve dedikodu temeline dayanan bir haber üzerine kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır.

Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü"





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