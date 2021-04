FATİH TERİM'İN FLORANSA'DA BÜYÜK BİR SAYGINLIĞI VAR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan di Caprio, ''Fatih Terim, Fiorentina'da harika anılara sahip. Floransa'da her zaman saygın bir insan. Fiorentina için her zaman düşünülecek bir teknik adam; çünkü başarılı oldu. Ama şu anda yeni dönem için Fiorentina'nın gündeminde olduğu konusunu teyit edemedim. Fiorentina, yeni bir sportif direktör ve yeni bir futbol ekibi kuracak. Yeni futbol yöneticilerinin düşüncesi Fiorentina'nın yeni teknik direktörünün kim olacağını belirleyecek. Sarri'yi düşündüler; ama Sarri kabul etmedi. Durum bu; Fatih Terim Fiorentina için her zaman önemli; ama şu anda somut bir gelişme yok'' dedi.

UĞURCAN'I ROMA TRANSFER EDEBİLİR

Inter ve Roma'nın gündeminde olduğundan bahsedilen Uğrucan Çakır için ise ''Gerçekten çok yetenekli bir kaleci. İtalya'da pazarı büyük. Pek çok İtalyan takımı onu izliyor. Roma'nın da onu dikkâtle takip ettiğini biliyorum. AS Roma gelecek sezon bir kaleci alacak. Bu Uğurcan Çakır olabilir. Fonseca ile yolları ayıracaklar. Yeni gelecek teknik direktörün fikri de hangi kalecinin alınacağını belirleyecek. Interi İtalya'dan bir takımla ilgileniyor; ama Roma ve pek çok Serie A takımı Uğurcan'ı yakından takip ediyor. Uğurcan gerçekten çok yetenekli; Serie A'da çok başarılı olur'' şeklinde konuştu.