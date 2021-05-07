Galatasaray haberi... Işın Çelebi listesini yetiştirmeye çalışıyor

Listede kimler var?

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Çelebi'nin ekibini desteklediği belirtilirken, listede Hikmet Koyuncuoğlu, Begüm Özkan, Taner Aşkın, Altuğ Özaslan gibi isimlerin olması bekleniyor.

Galatasaray'da 3 aday da listelerini teslim ederken Işın Çelebi de şu sıralarda listesini saat 18.00'e yetiştirmeye çalışıyor.

Başkan adayları listelerini bildirdi

Sarı-kırmızlılılarda seçim listelerini teslim etmek için artık dakikalar kaldı. Metin Öztürk hafta başında listesini teslim ederken, Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu bugün kurullarını bildirdi.

Işın Çelebi liste telaşında

Salı günü aday olacağını bildiren Işın Çelebi de son viraja girilirken öğleden itibaren ekibiyle birlikte liste yetiştirme çalışmasına girdi. Şu sıralarda çalışma devam ediyor. Çelebi'nin listeyi 18.00'e kadar divan başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Kaynak: Ajansspor