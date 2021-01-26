İki haftadır İrfan Can Kahveci transferi için uğraşan Galatasaray ile Başakşehir arasındaki sıkı pazarlık devam ediyor. İlk olarak Diagne, Babel ve Luyindama gibi isimleri masaya koyarak takas yoluna gitmeye çalışan ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılı yönetim, daha sonra Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile buluşmuş ve milli oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si için 4.5 milyon Euro ve kalan yüzde 50 için de 3 yıllık taksit teklif etmişti.

EMRE KILINÇ'I SİZE VERMEYİZ

Önce bu öneriye sıcak bakan ancak sonrasında 6.5 milyon Euro artı Emre Kılınç'ı isteyen Başakşehir'e bu kez de Fatih Terim'den veto geldi. Diagne (2.4 milyon Euro) ve Babel'in (2.5 milyon Euro) yıllık ücretlerinin yüksek olması nedeniyle bu takası kabul etmeyen Başakşehir cephesi, 7.5 milyon TL kazanan Emre Kılınç'ı uygun gördü ancak anlaşma olmadı. Son olarak teklifini artırarak 6 milyon Euro'ya çıkaran Galatasaray yönetimi, yıllık 400 bin Euro kazanan Ömer Bayram'ı da masaya getirdi. Bu transferi en geç bu hafta bitirmeyi hedefleyen Aslan, şimdi gelecek yanıtı bekliyor.

'BENİ BIRAKIN GÖKSEL BEY'

Başakşehır'deki misyonunu tamamladığını düşünen ve yakın arkadaşları Taylan ve Oğulcan ile birlikte oynamak isteyen İrfan Can Kahveci de sürecin bir an önce çözülmesini bekliyor. Galatasaray ile yıllık 1.2 milyon Euro'dan 4.5 yıllık kontrat için el sıkışan başarılı orta sahanın, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a mesaj göndererek, "Bu kulüpte 4 yıl forma giydim ve terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Artık yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Lütfen transferimde kolaylık sağlayın" dediği öğrenildi.

Kaynak: Sabah