Galatasaray haberi: Hücumda Icardi - Mata - Mertens denemesi

Galatasaray 'da BAY haftası sonrası oynanacak Kayserispor deplasmanı için hazırlıklar yoğun bir tempoda geçiyor. Florya'daki son üç antrenman da adeta maç havasında geçti. Ancak teknik patron Okan Buruk, henüz cumartesi akşamı sahaya süreceği ilk 11 konusunda net kararını verebilmiş değil. Florya'da 3 takımla yapılan turnuvalarda farklı kurgular deneyen Okan hoca, en iyi kadroyu bir araya getirmeye çalışıyor. Kayseri karşısında sürpriz hazırlığında olan Buruk, antrenmanlarda üst seviye performans ortaya koyan, bunun yanında istekli ve hırslı görünen tecrübeli yıldızlarını aynı anda sahaya sürmenin hesapları içinde.

Ligde henüz golü olmamasına rağmen, idmanlarda takımın en skorer ismi olan Mertens, Kayseri karşısında sol kanat forvet olarak görev yapabilir.

Hepsi de oynamak istiyor

Özellikle Mertens'in her antrenman maçında takımın en skorer ismi olması, Icardi'nin birbirinden şık goller kaydetmesi ve "Hazırım" mesajı vermesi, Mata'nın sahada yer aldığı her an çevresindeki oyuncuları pozisyona sokması, Okan Buruk'u 11'de değişime mecbur kılıyor. 3 tecrübeli yıldızı da ilk 11'de kullanmak isteyen Buruk, şimdilik Kerem'i gözden çıkarmış gibi görünüyor. Başarılı çalıştırıcı son taktik provada, ileri uçta Icardi, solda Mertens, forvet arkasında Mata ve sağ kenarda Yunus Akgün'ü birlikte denedi. Ancak bunun için, orta saha veya savunmaya bir başka yerli oyuncu daha adapte edilmesi gerekiyor.

Antrenman performansıyla dikkat çeken Icardi, forvetteki forma savaşında şu an için Gomis ve Seferovic'in bir adım önünde görünüyor.

Bir formaya 3 aday var

Savunmanın göbeğinde Abdülkerim ile Nelsson'un yeri garanti. Kalede Muslera, sağ bekte Boey, orta sahada da Torreira, Oliveira ve Midtsjö üçlüsünden ikisinin 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla Kerem'in yerine yerli hamlesi çok yüksek ihtimalle sol bekte gerçekleşecek. Son olarak Van Aanholt'u kesip Dubois'i bu bölgeye çeken Buruk, antrenmanlarda sezon boyunca hiç forma giymeyen Emre Taşdemir'i hazırlıyor. Ayrıca Berkan da idman maçlarında bu bölgede deneniyor. Genç sol bek Kazımcan da forma şansı bekleyen yerliler arasında yer alıyor.

Mata'nın Florya'daki turnuva maçlarında çevresinde oynayan her oyuncuya asist yapması, onu ilk 11'e bir adım daha yaklaştırdı.

Kamptan önce açıklayacak

Okan hoca, Abdülkerim, yerli sol bek ve sağ kanatta da Yunus'u oynatarak, hücum hattında daha fazla yabancı kullanma planı üzerinde duruyor. Diğer taraftan Rashica ve Yusuf Demir'in antrenmanlardaki yüksek formu da Buruk'un kafasını karıştıran detaylardan biri. Tecrübeli çalıştırıcı son kararını yarınki Kayseri yolculuğundan önce verip, takıma açıklamayı planlıyor.