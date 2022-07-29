Galatasaray 'ın yeni transferlerinden Haris Seferovic, transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan golcü oyuncu, Galatasaray'a gelmeden önce Türkiye'de başka takımlardan da teklifler aldığını açıkladı.

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Röportajda birçok konuya değinen Seferovic; Benfica formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maç ile ilgili konuşurken, "Benfica'da oynadığım zaman zor bir maçtı. Galatasaray'ın o zaman da iyi bir takımı vardı. Savunması da çok iyiydi. Bizi zorlamışlardı" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk hakkındaki görüşlerini de paylaşan golcü oyuncu, "Kendisi açık bir hoca. Her zaman dinliyor. Herhangi bir ihtiyacım olduğunda ona gidebileceğimi hissettiriyor" dedi.

'Transferim hızlı bir şekilde gelişti'

Transfer sürecinde zaten Galatasaray forması giymek istediğini dile getiren SEferovic, "Teklif geldi ve kısa süre içerisinde gerçekleşti. Kulüpler anlaştılar. Ben de zaten Galatasaray'a gelmek istiyordum ki kulübüm de bunu biliyordu. Ailemi de alarak İstanbul'a taşındık ve hızlı bir şekilde gelişti" dedi.

Türkiye'deki başka takımlardan teklif alıp almadığı sorusuna ise İsviçreli golcü, "Türkiye'deki başka takımlardan da teklif gelmişti ama şimdi isim vermeyeceğim. Şimdi buraya odaklanıyorum. Galatasaray oyuncusu olmaktan gurur duyuyorum" cevabını verdi.