Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı Kırmızılı ekip Brentford’un genç golcüsü Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki golcü futbolcu İstanbul'a geldi.









KAP açıklaması geldi

Oyuncunun İstanbul'a geldiği dakikalarda Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da açıklama geldi. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.







