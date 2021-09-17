Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu: Savaştık ve inanılmaz performans sergiledik!
Galatasaray'ın genç forveti Halil Dervişoğlu, 1-0 galip geldikleri Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu. Halil, takım halinde savaştıklarını vurguladı ve ''İnşallah diğer maçlarda da aynısını yapıp bu şekilde birçok maçta galip geliriz.'' diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray 'da Halil Dervişoğlu, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Lazio karşısında sahada savaş verdiklerinin altını çizen 21 yaşındaki forvet, şu ifadeleri kullandı:
''Bugün galip geldik. Herkesin emeğine sağlık. Takım olarak savaştık ve inanılmaz performans sergiledik. İnşallah diğer maçlarda da aynısını yapıp bu şekilde birçok maçta galip geliriz.'' ifadelerini kullandı.