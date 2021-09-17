MENÜ

Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu: Savaştık ve inanılmaz performans sergiledik!

Galatasaray'ın genç forveti Halil Dervişoğlu, 1-0 galip geldikleri Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu. Halil, takım halinde savaştıklarını vurguladı ve ''İnşallah diğer maçlarda da aynısını yapıp bu şekilde birçok maçta galip geliriz.'' diye konuştu.

17 Eylül 2021, Cuma 00:28 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu: Savaştık ve inanılmaz performans sergiledik!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray 'da Halil Dervişoğlu, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Lazio karşısında sahada savaş verdiklerinin altını çizen 21 yaşındaki forvet, şu ifadeleri kullandı:

''Bugün galip geldik. Herkesin emeğine sağlık. Takım olarak savaştık ve inanılmaz performans sergiledik. İnşallah diğer maçlarda da aynısını yapıp bu şekilde birçok maçta galip geliriz.'' ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler
Felipe Anderson, Galatasaray maçı sonrası konuştu: Bize biraz özgüven lazım



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...