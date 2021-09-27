Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu açılışı yaptı

Galatasaray ’ın transfer döneminin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekibi Brentford’tan kiralık olarak kadrosuna kattığıHalil Dervişoğlu,Cim Bom’un hücum hattındaki mücadeleci görüntüsüyle ilk 11’deki yeri kapmıştı. MbayeDiagne ve Mostafa Mohamed gibi kendisinden daha tecrübeli isimler olmasına rağmen forvet hattında formayı kapan 21 yaşındaki futbolcu, dün akşam Göztepe ’yle Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmayı boş geçmedi. Oyunda başlama düdüğünün çalması sonrasında rakip savunma hattını zorlamaya başlayanHalil, oyunun ilk bölümünde Göztepe stoperlerini oldukça yordu.

Motive giriş yaptı

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatmalarının ardından oyunun ikinci bölümüne daha motive bir giriş yapan Halil, çok geçmeden oyuna dengeyi getiren isim olmayı başardı. Berkan Kutlu’dan aldığı pas sonrasında topu rakip kaleye gönderen genç futbolcu, Göztepe file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ın da pozisyon sırasında hatasıyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu sezonki ilk sayısına imza atan Halil, takımını ateşleyen isim olmayı başardı. Bu golün ardından rakip kaleye daha fazla yüklenen Aslan, 56’da Olimpiu Morutan’ın golüyle sahadan 2-1’lik zaferle ayrıldı.





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