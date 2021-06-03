Galatasaray haberi: Halil Akbunar'a resmi teklif yapılacak
Galatasaray'da bir yandan seçim rüzgarı eserken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varan Sarı Kırmızılı ekip, Halil Akbunar transferi için düğmeye bastı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcu için Göztepe'ye resmi teklif yapacağı öğrenildi.
Göztepe'de geride bıraktığımız sezonda etkili performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Halil Akbunar transferin gözde ismi. Trabzonspor'un da radarında yer alan milli yıldıza Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi teklif götüreceği öğrenildi.
19 Haziran'da yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı kulüpte adayların çoğu teknik direktör Fatih Terim'le çalışacağını açıklamıştı. Tecrübeli hoca sözleşmesi sona erse de yeni sezon öncesi transfer raporunu yönetime iletmişti. Halil Akbunar, Terim'in gözdeleri arasında yer alıyor.
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40 maçta, 9 gol, 13 asist
Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 40 maçta da görev alarak istikrarıyla dikkat çekti. Halil sarı-kırmızılı formayla 9 gol, 13 asistlik performansıyla tam 22 gole katkıda bulundu.
Sarı-kırmızılılar Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varmıştı.
Milliyet