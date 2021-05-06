MENÜ

Galatasaray haberi... Haldun Üstünel'den Fenerbahçe'ye gönderme

Sosyal medyayı etkisi alan 20'li yaşlar akımına Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel de Fenerbahçe fotoğrafıyla katıldı. 3 yıldızlı 2 tane Fenerbahçe logosunu yan yana koyan Üstünel'in bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 10:31 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray haberi... Haldun Üstünel'den Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'da görev yaptığı süre boyunca dünyaca ünlü yıldızlara sarı-kırmızılı formayı giydirerek 'Transfer sihirbazı' lakabını alan eski yönetici Haldun Üstünel, Fenerbahçe paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

GALATASARAY TARAFTARLARINI KIRDI GEÇİRDİ

20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logolarının fotoğrafıyla katılan Haldun Üstünel'e sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Bu paylaşımı gören Galatasaray taraftarları beğeni yağmuruna tuttu. 

ARDA TURAN BEĞENDİ

Ayrıca Üstünel'in yaptığı paylaşımı Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın da beğenmesi dikkat çekti.

Kaynak: Milliyet



İlgili Haberler
Fenerbahçeli yöneticiden flaş sözler! Alanyaspor maçındaki kural hatası...


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...