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Galatasaray haberi: Guardiola, Domenec Torrent'in Flamengo'dan ayrılığı sonrası böyle konuşmuştu

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da teknik direktör olarak Domenec Torrent'in göreve getirilmesi beklenirken Pep Guardiola, eski yardımcısının son olarak çalıştırdığı Flamengo'dan ayrılığı sonrası yaptığı açıklamada Torrent'in Brezilya'da iyi bir iş çıkardığını belirtmişti.

10 Ocak 2022, Pazartesi 18:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Guardiola, Domenec Torrent'in Flamengo'dan ayrılığı sonrası böyle konuşmuştu

Galatasaray 'da Fatih Terim sonrası teknik direktör adayları arasında ilk sırada Domenec Torrent'in ismi yer alıyor. Galatasaray'da yönetim Torrent'i göreve getirmeyi planlarken İspanyol hoca için en güvenilir referans noktası olarak ise Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile geçirdiği uzun yıllar gösteriliyor. 

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Domenec Torrent; Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de yardımcısı olarak görev yaptığı Guardiola'nın yanından ayrıldıktan sonra New York City'nin başına geçmişti. Sonrasında ise İspanyol hoca, Flamengo'da göreve başladı. Torrent'in Brezilya'daki macerası ise 3 ay sürmüştü. 

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9 Kasım 2020'de Flamengo ile Torrent'in yolları ayrılırken görüşleri sorulan Guardiola, bu maceranın eski yardımcısı için iyi bir deneyim olduğunu belirtmişti. O dönem yaptığı açıklamada Guardiola, "Bu, yönetim kurulu olarak Flamengo'nun aldığı bir karar. Birçok şeyin farkındayım ki sadece bir karar değil. Pandemide yeni bir menajer olarak iyi iş çıkardı ama alınan karar bu. Onun için inanılmaz bir deneyimdi. Brezilya'da yaşama tecrübesi için minnettar. Şimdi başka bir fırsatı beklemek durumda" ifadelerini kullanmıştı. 

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