Galatasaray haberi: Göztepe maçı kadrosunda en golcü isim Emre Kılınç
Galatasaray'ın 35.haftada Göztepe ile oynayacağı maçta önemli eksikleri var. Falcao'nun sakatlığı Babel'in cezalı ayrıca Mostafa Mohamed'in hastalık nedeniyle yer alamayacağı mücadelenin kadrosunda en golcü oyuncu konumunda Emre Kılınç yer alacak
Galatasaray'ın 35.haftada Göztepe ile oynayacağı maçta önemli eksikleri var. Bu eksikler nedeniyle mücadelenin kadrosunda en golcü oyuncu konumunda 4 gollü Emre Kılınç yer alacak
Galatasaray'ın bu sezon ligde en golcüsü olan Diagne devre arasında Premier Lig'e transfer olurken Falcao hafta içi idmanında sakatlandı. Belhanda yönetim kararı ile ayrıldı, Mostafa Mohamed ise virüs nedeniyle görev yapamayacak. Bir başka yıldız isim Onyekuru da sakatlığı nedeniyle yok
Galatasaray'ın bu sezon ligde en golcüleri
9 gol - Diagne (transfer oldu)
8 gol - Falcao (sakat)
6 gol - Belhanda (ayrıldı)
5 gol - Onyekuru (sakat)
5 gol - Mostafa Mohamed (karantina)
4 gol - Ryan Babel (cezalı)
4 gol - Emre Kılınç