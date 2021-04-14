Galatasaray'ın 35.haftada Göztepe ile oynayacağı maçta önemli eksikleri var. Bu eksikler nedeniyle mücadelenin kadrosunda en golcü oyuncu konumunda 4 gollü Emre Kılınç yer alacak

Galatasaray'ın bu sezon ligde en golcüsü olan Diagne devre arasında Premier Lig'e transfer olurken Falcao hafta içi idmanında sakatlandı. Belhanda yönetim kararı ile ayrıldı, Mostafa Mohamed ise virüs nedeniyle görev yapamayacak. Bir başka yıldız isim Onyekuru da sakatlığı nedeniyle yok

Galatasaray'ın bu sezon ligde en golcüleri

9 gol - Diagne (transfer oldu)

8 gol - Falcao (sakat)

6 gol - Belhanda (ayrıldı)

5 gol - Onyekuru (sakat)

5 gol - Mostafa Mohamed (karantina)

4 gol - Ryan Babel (cezalı)

4 gol - Emre Kılınç