Galatasaray haberi: Golcüler yok Halil var!

Devre arasında Brentford'dan Galatasaray'a gelen Halil Dervişoğlu, rahatsızlığı bulunan Mohamed, sakat Falcao ve cezalı Babel'in yokluğunda Göztepe karşısında ilk 11'de ilk kez sahaya çıktı. 21 yaşındaki Halil, Aslan'ın yıldızlarının yokluğunda 19'da Kerem'in ilk golünde pası verdi, 62'de ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve takımına penaltıyı kazandırdı. 67'de yerini Oğulcan'a bırakan genç forvet, "Burada kazandığımız ve iyi oynadığımız için çok mutluyum. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Önemli olan 3 puandı" ifadelerini kullandı.