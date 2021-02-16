Galatasaray haberi: Francisco Ferro transfer gerçekleri

Ara transfer döneminde Onyekuru, Mostafa, Yedlin, Gedson Fernandes ve Halil'i kadrosuna katan Galatasaray'da stoper arayışları da devam ediyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde savunma için düşündüğü ismin Ferro olduğu anlaşıldı. Fakat transfer gerçekleşmedi.









Neden transfer gerçekleşmedi?

Benfica'dan Francisco Ferro için girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, Luyindama'yı satamadığı için bu transfer gerçekleşmedi. Valencia'ya kiralanan Ferro'nun performansı takip edilecek. Fatih Terim-Rui Costa ilişkisine güvenen Galatasaray cephesi, sezon sonunda Benfica'ya dönecek Ferro için tekrar hamle yapacak. 1.91 boyunda 23 yaşındaki Portekizli stoper alt yaş kategorilerinde milli takım formasını giydi.

Luyindama'nın alternatifi olarak görülen Ferro bu sezonu Valencia'da tamamlayacak. Genç savunmacının bonservisi ise 3 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Benfica'da. Marcao ile yeni sözleşme uzatmayı planlayan Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Luyindama'yı satacak ve Ferro için Portekiz ekibi ile tekrar masaya oturacak.

Sabah







