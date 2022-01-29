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Galatasaray haberi... Flaş Gedson Fernandes iddiası

Son dakika transfer haberi... Gedson Fernandes transferinde yeni bir iddia daha gündeme geldi. Genç yıldızın 2 gündür İstanbul'da olduğu iddia edildi.

29 Ocak 2022, Cumartesi 09:47 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi... Flaş Gedson Fernandes iddiası

Artık yılan hikayesine dönen Gedson Fernandes transferinde her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde genç yıldızın kuzeni, Portekizli oyuncunun uçak biletinin hazır olduğunu ve İstanbul'a doğru yola çıkacağını ileri sürmüştü. Dün de Portekiz'den yayın yapan bazı internet siteleri, Gedson Fernandes'in 2 gündür İstanbul'da olduğunu iddia etti. Ancak bu iddialar kulüp tarafından doğrulanmadı. Galatasaray ile Benfica arasında satın alma maddesi üzerinden pazarlıkların devam ettiği, Rui Costa ile Burak Elmas'ın yapacağı son görüşmeyle sürecin netleşeceği belirtiliyor. 

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