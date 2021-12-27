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Galatasaray haberi: Fatih Terim'den İsmail Çipe'ye özel tebrik

Antalyaspor maçında göstediği performansla taraftarın takdirini kazanan İsmail Çipe, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından da tebrik edildi.

27 Aralık 2021, Pazartesi 12:27 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Fatih Terim'den İsmail Çipe'ye özel tebrik

Galatasaray 'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe, çıktığı ilk maçlarda vasatın altında kaldı. Ancak Galatasaray taraftarı, 26 yaşındaki file bekçisini, her şeye rağmen bağrına bastı. Önceki gün oynanan Antalyaspor mücadelesi öncesinde İsmail'e, yoğun tezahüratlarda bulunuldu. Tecrübeli eldiven de Kırmızı- Beyazlı ekip karşısında kalesini gole kapattı ve yaptığı kurtarışlar ile galibiyette kilit rol oynadı. Hocası Fatih Terim'in de karşılaşma sonrasında İsmail'i özel olarak tebrik ettiği ortaya çıktı.

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