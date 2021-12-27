Galatasaray 'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe, çıktığı ilk maçlarda vasatın altında kaldı. Ancak Galatasaray taraftarı, 26 yaşındaki file bekçisini, her şeye rağmen bağrına bastı. Önceki gün oynanan Antalyaspor mücadelesi öncesinde İsmail'e, yoğun tezahüratlarda bulunuldu. Tecrübeli eldiven de Kırmızı- Beyazlı ekip karşısında kalesini gole kapattı ve yaptığı kurtarışlar ile galibiyette kilit rol oynadı. Hocası Fatih Terim'in de karşılaşma sonrasında İsmail'i özel olarak tebrik ettiği ortaya çıktı.