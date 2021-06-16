Galatasaray haberi... 'Fatih Terim olmazsa adayımız Ralf Rangnick'

İBRAHİM ÖZDEMİR: Galatasaray ’ı hem içinde bulunduğu çalkantılı dönemden, kırgınlıklar döneminden, mali çıkmazdan kurtarmak üzere yola çıktık. Galatasaray’ı bir dönüşüm programı ile düzlüğe çıkartmayı umut ediyoruz. Galatasaray başkanlığında, ehil insanlar oturmadığı sürece, temsil kabiliyeti yüksek kişiler oturmadığı sürece Galatasaray bugünleri bile arar hale gelebilir. O yüzden önemli bir seçim. Ya düzlüğe çıkacağız, ya daha kötüye gideceğiz.

SORU: SİZCE KULÜPTEKİ SIKINTILAR NEDİR?

İBRAHİM ÖZDEMİR: İlk sorun bölünmüşlük. Camiada ciddi bir bölünmüşlük var. Eğer göreve gelirsek herkes ile biraraya gelip fikir alışverişinde bulunmayı düşünüyorum. İkinci sorun mali sıkıntılar. Galatasaray bu hale gelmemeliydi. Bu durumun sebebi son 25 yılda ortaya çıkıyor. İyi bir para yönetimi yapılmamış. Kurumsallaşma olmamış. Kesinlikle kurumsallaşmayı oluşturmalıyız. Geçmişte kim ne yapmış nelerde başarılı olmuş, neleri düzeltmiş bunlara bakmak lazım.

İBRAHİM ÖZDEMİR: Diğer listelere bakıyorum hep son 20 yılda görev yapmış arkadaşlar var. Demek ki bu arkadaşlar başkalarının üzerinden Galatasaray’ı yönetmeye gayret ediyorlar. Bu arkadaşlar diğer adayları kucaklayarak danışmanlık yaparak yardımcı olsalar daha iyi olur.

İBRAHİM ÖZDEMİR: Biz geldiğimiz gün Fatih hocanın bından sonra takınacağı tavrı göz önüne aldığımızda duruma bakarız. Galatasaray’da hiç kimse vazgeçilmez değildir. Tabi ki Fatih hocanın durumuna göre takımı hocasız bırakmayız. Bizim takımın tarihte en başarılı olmuş hocalar Alman ekolünden gelen isimler. Bizim işaretimizi bekleyen, Premier Lig’den teklif aldığı halde bizim seçimi bekleyen hocalar var. Önceliğimiz Fatih Terim. Ondan tek beklediğimiz tarafsız olduğunu bütün kamuoyuna açıklaması. Eğer olmazsa Alman futbolunda öne çıkmış olan Ralf Rangnick bizim adayımızdır.

SORU: FATİH TERİM OLMAZSA TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK (RALF RANGNICK NE DURUMDA)?

İBRAHİM ÖZDEMİR: Eğer Fatih Terim olmazsa. İlk adayımız Ralf Rangnick. Bizim seçilmemizi bekliyor. Premier Lig’den teklif aldığı halde bizden haber bekliyor. Prensip olarak çok yüksek bonservis ya da menajer parası ödemeden, gelecek vaadeden genç, ileride kulübe para kazandıracak oyuncuları tercih etmek istiyoruz. Bizim 27 yaş sınırımız var. Ama eğer Galatasaray’a mali olarak uygun olursa, takıma katkı sağlayacak biri olursa 27 yaş üstünde transfer yapabiliriz.

İBRAHİM ÖZDEMİR: Galatasaray’ı satmak isteyenler var. Biz bir toplu iğne bile satmayacağız. O değerler satıldığı zaman yerine geri gelmiyor. Yönetim dönemimizde Galatasaray’ı birkaç kuruş için icraya vermeyiz.

İBRAHİM ÖZDEMİR: Galatasaray bir spor kulübü ama amatör sporlarda durumumuz çok kötü. Bu branşları yeniden reorganize edeceğiz. Kemerburgaz projesinin bir bölümünü amatör branşlara ayırabiliriz. Kadın futbol takımı artık bir ihtiyaç tabi ki kurulacak. Mecidiyeköy’deki otel projesini tamamlayacağız. Yöneticilerimizi açıklama yaparken görmeyeceksiniz. Sadece görevlendirdiğimiz arkadaş açıklamaları yapacak.