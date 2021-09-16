Galatasaray haberi: Fatih Terim: Maçların hiçbiri kolay geçmeyecek

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray , kendi sahasında İtalyan devi Lazio’yu 1-0 mağlup etti ve ilk haftayı lider tamamladı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, "3 puanla başlamak güzel bir şey. İlk haftaya lider girmiş olduk, bu da sevindirici." dedi ve ekledi:

'Hakikaten çok güçlü bir ekip'

"Bu genç çocukların karşısında yılların Lazio'su... Kolay değil. Tecrübeleri arttıkça çok daha iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Lazio, hakikaten çok güçlü bir ekip. Oyunu dengeledik, hatta öne de geçtik. Bir saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümüzü söyleyebilirim.''

'Maçların hiçbiri kolay geçmeyecek'

"Grup, herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. Marsilya maçı zor geçecek, oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek."







