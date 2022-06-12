Galatasaray haberi: Fabio Cannavaro teklifi açıklandı!

Galatasaray 'da seçim heyecanı, Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi ile sonuca ulaştı. Seçim öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle Eşref Hamamcıoğlu, birçok teknik adamla görüştüklerini belirtirken bunlardan birinin de Fabio Cannavaro olduğu ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un bugün sayfalarında yer verdiği habere göre Eylül 2021'de Guangzhou Evergrande'den ayrıldıktan bu yana takım çalıştırmayan Fabio Cannavaro'nun önünde iki seçenek yer alıyordu. Bunlardan birinin Galatasaray, diğerinin de Polonya Millî Takımı olduğu açıklandı.

Durumunu seçim belirleyecekti

İtalyan basınında yer alan haberde Cannavaro'nun kulüpteki başkanlık seçimlerini beklediği aktarıldı. İki adaydan birinin görevi Fabio Cannavaro'ya emanet etmek istediği ifade edildi.

Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, yabancı hocalarla görüştüklerini ve hatta İtalyan teknik adamlar Roberto Mancini ile Roberto De Zerbi'nin de gündemde olduklarını belirtmişti.