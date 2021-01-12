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Galatasaray haberi: Etebo'da son dakika

Stoke City Menajeri Michael O'Neill, Oghenekaro Etebo'nun takıma döneceği konusunda çıkan haberleri net bir şekilde yalanladı.

12 Ocak 2021, Salı 12:30 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Etebo'da son dakika

Sezon başında Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo ile ilgili İngiliz ekibinden açıklama geldi.

Stoke City Menajeri Michael O'Neill, birkaç gün önce basın toplantısında Etebo'nun durumuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı. O'Neill, oyuncunun Ocak ayında geri dönmeyeceğini belirterek ''Bu kesinlikle bir söylenti! Oyuncular sezonluk kiralanır ve bu değişmez. O dönemde istedikleri buydu. Bu kararı onlar verdi ve biz de kulüp olarak onayladık. Kiralık süreci iyi gitmediği için dönmeye karar veremezsiniz. Bu böyle işlemiyor'' ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Etebo bu sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maçta süre aldı.

NTV Spor


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