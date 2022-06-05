Galatasaray haberi | Eşref Hamamcıoğlu: Koalisyonla yarışıyoruz

11 Haziran'daki kongre yaklaşırken, Galatasaray 'da başkan adayları arasındaki gerilim de artıyor. Eşref Hamamcıoğlu, bir önceki rakibi Metin Öztürk'ün de Dursun Özbek'in listesinde olmasıyla ilgili, "Ekibimiz taciz ve saldırılara rağmen durmamaktadır, sadece rakibimiz değişti. Bir koalisyonla bu yarışa girdik, bu koalisyon maalesef Galatasaray camiasının alışık olmadığı bir seçimdir. Bunu hep birlikte iyi değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.