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Galatasaray haberi | Eşref Hamamcıoğlu: Koalisyonla yarışıyoruz

Galatasaray'ın başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, bir önceki rakibi Metin Öztürk'ün Dursun Özbek'in listesine dahil olmasıyla ilgili eleştirel açıklamalarda bulundu.

05 Haziran 2022, Pazar 09:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi | Eşref Hamamcıoğlu: Koalisyonla yarışıyoruz

11 Haziran'daki kongre yaklaşırken, Galatasaray 'da başkan adayları arasındaki gerilim de artıyor. Eşref Hamamcıoğlu, bir önceki rakibi Metin Öztürk'ün de Dursun Özbek'in listesinde olmasıyla ilgili, "Ekibimiz taciz ve saldırılara rağmen durmamaktadır, sadece rakibimiz değişti. Bir koalisyonla bu yarışa girdik, bu koalisyon maalesef Galatasaray camiasının alışık olmadığı bir seçimdir. Bunu hep birlikte iyi değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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