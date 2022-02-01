Galatasaray haberi: Erkek basketbolda bir Covid-19 vakası daha

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Covid-19 krizi sürüyor. Daha önce 7 sporcu ve 1 personelde Covid-19'a rastlandığını açıklayan Galatasaray'da 1 oyuncunun daha testi pozitif çıktı.

30 Ocak Pazar günü FIBA Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Almanya'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray, 7 sporcu ve 1 personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu doğrultuda Galatasaray'ın 31 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan MHP Riesen Ludwigsburg karşılaşması 14 Mart 2022 tarihine, 3 Şubat Perşembe günü oynanması planlanan Hapoel Holon karşılaşması ise 2 Mart 2022 tarihine ertelenmişti.

Bugün yapılan resmî açıklamada 1 oyuncunun daha Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.