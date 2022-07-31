Galatasaray 'ın iki günlük genel kurul toplantılarının ilki dün sabah gerçekleşti. 2022 yılına ait bütçe tasarısı, üyeler tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre Galatasaray'ın 2022 yılı bütçe tasarısı, "261 milyon 764 bin 479 Lira gelir, 837 milyon 464 bin 214 Lira gider" olarak duyuruldu. Ayrıca kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Mayıs 2022 itibarıyla finansal borcunun 2.7 milyar TL olduğu açıklandı. Bütçe onayı için üyelere teşekkür eden Özbek, bugün de yeni proje yetkilendirme oylaması için genel kurulun karşısına çıkacak.

'Denk bütçeye ulaşmak için'

Kulübün üzerinde ciddi bir faiz yükü olduğunu vurgulayan Başkan, "Eğer pazar günü teveccüh gösterip, önerdiğimiz projelere yetki verirseniz, kulübün üzerindeki büyük finansal yükten de kurtulmuş olacağız. Böylece gerçek anlamda denk bütçeye ulaşacağız. Bizim en önemli hedefimiz yarın herkesin gurur duyacağı bir Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak olacaktır. Bunun için Galatasaray'ımızı güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmeliyiz. Bunun için desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

'İnşaat hariç 6.5 milyar TL'

Özellikle Kemerburgaz'daki araziye taşınma sürecinde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin satılacağına yönelik iddialar hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Florya'yı satacaklar gibi söylemler çok yanlış. Projeyi defalarca anlattık. Biz Florya'da Galatasaray'a ait olmayan 40 dönüm yeri kazandıracağız. İki arsa birleştiği zaman eski arsamız değer kazanacak. Biz geliştirmeden bunu kastediyoruz. Bu birleşmenin ve arsaların geliştirilmesinden ortaya çıkan fon, inşaat maliyeti çıkartıldığında 6.5 milyar TL. Adnan Polat, Riva'daki ham araziyi imar suretiyle 2010- 2011 yıllarında kazandırmıştır. Adnan Polat teşekkürü hak ediyor" diye konuştu.

'Riva'dan 155 milyon Dolar'

Riva projesinden kulübün önemli bir gelir elde ettiğini vurgulayan Özbek, "Yaptığımız işler, Galatasaray için planladığımız, Galatasaray için önemli ve zor işler sevgili Galatasaraylılar. Elimizden gelen her şeyi kanımızın son damlasına kadar yapacağız. Artık halının altına süpürme zamanı bitti. Riva'da ne oldu? Riva'nın bugüne kadarki getirisi yaklaşık 155 milyon Dolar. Şu anda Riva projesi sayesinde Galatasaray'ın kasasına nakit 155 milyon Dolar girmiştir" dedi.

'Bu anlaşmadan çıkmalıyız'

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, genel kurula Bankalar Birliği süreciyle ilgili de bilgi verirken, "Bankalar Birliği anlaşmasının farkında olalım. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmakta ısrarlıyız. Oluşturacağımız fonlar sonrasında bu anlaşmadan çıkacağız. Bugün için düşük faiz olabilir ama sonraki günlerde bir gelişmeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu haftaya kadar bankalar, özellikle kamu bankaları belli oranda kredi veriyorlardı. Son günlerde bir hareketlenme var. Farklı uygulamalar var. Faiz grafiği, enflasyonla ilişkisiz bir şekilde seyrediyor. Bu uzun süre böyle gitmez. Tedbiren bu işten çıkmalıyız" diye görüş bildirdi.

'İstanbul'un en iyisi biziz'

Dursun Özbek ayrıca ekonomik anlamda ezeli rakiplerine göre oldukça iyi durumda olduklarını söylerken, "Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmak için gece gündüz, işimizi gücümüzü bırakmış çalışıyoruz. İstanbul'daki kulüpler içerisinde mali yapısı, borç stoğu en iyi durumda olan kulüp hangisi? Gidin TFF'ye, Bankalar Birliği'ne, Maliye'ye sorun. En iyi durumda olan takım Galatasaray. Bunlar zaten yayınlanıyor" açıklamasını yaptı.