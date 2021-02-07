Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 ile geçmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken Muslera'nın da dahil olduğu savunma hattının performansı dikkat çekiyordu. Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Ryan Donk da buna ilişkin bir Instagram paylaşımında bulundu.

5 maçlık galibiyet serisinde sadece 2 gol yiyip 13 gol atmayı başaran Galatasaray'da Luyindama'dan formayı alan Ryan Donk; Muslera ve Marcao'nun da yer aldığı 'duvar' görselini, "Marcao usta ve ben. Fatih hocam duvar olmuş mu?" notuyla paylaştı.

Fatih Terim de Instagram üzerinden oyuncusunun paylaşımına, "Olmuş evlatlarım, olmuş" cevabını verdi.