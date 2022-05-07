Galatasaray haberi... Domenec Torrent kulüp arıyor!

Galatasaray 'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve gelen Teknik Direktör Domenec Torrent de beklentileri karşılayamadı. Sarı-Kırmızılı takımın başında istatistiksel anlamda en kötü rekorlara imza atan Torrent'in, menajerine talimat vererek kendisine kulüp bulmasını istediği iddia edildi.

DOMENEC TORRENT'E İLGİ YOK

Galatasaray sonrasında yine yardımcı hocalık yapmak istemeyen Torrent için şu ana kadar ilgili bir kulüp bulunmuyor. Ancak yaz aylarındaki transfer döneminde piyasa hareketlenecek. O dönemde herhangi bir kulüple anlaşması bekleniyor.

"KAFA DENGİ BİR BAŞKAN VAR, UZUN YILLAR KALIRIZ"

Sarı-Kırmızılı ekipten yardımcılarıyla birlikte yaklaşık 2.5 milyon euroluk tazminat hakkı bulunan Torrent'le yapılacak pazarlıklar sonrasında bu rakamı düşürmesi istenecek. Kulübe geldiği ilk dönemde, "Yardımcılarıma da söyledim. Burada çok kafa dengi bir yönetim ve başkan var. Uzun yıllar burada kalırız." diyen tecrübeli hocanın Galatasaray macerası, beklediği kadar uzun sürmedi. Hatta 1 yıl bile devam etmedi. Galatasaray'da ise başkanlık seçimi sonrasında koltuğa oturacak isim, başka bir teknik adamla anlaşacak.

Kaynak: Akşam