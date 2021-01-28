Galatasaray'da transferin bitmesine az bir süre kala hareketlilik yaşanıyor. Mbaye Diagne, West Bromwich için şu an Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçiyor. Senegalli golcü ardından İngiltere'ye gidecek ve yeni kulübüne imzayı atacak.

Sarı Kırmızılı ekipte giden isimlerin netleşmesi sonrası gelecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanması bekleniyor. Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray harcama limitinde de artış yakalamış olacak.

Mbaye Diagne bu sezon Galatasaray'da 19 maça çıktı ve 11 gollük takımına katkı sağladı.

Metin Karabaş / fanatik.com.tr özel



