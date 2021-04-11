Son dakika Galatasaray haberi: DeAndre Yedlin'in sakatlığında son durum!
Son dakika haberi... Dün oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in sağlık durumu açıklandı. Sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem olan Yedlin, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Son dakika haberi... Dün oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in sağlık durumu açıklandı. Sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem olan Yedlin, 3 hafta forma giyemeyecek.
Galatasaray açıkladı...
Fatih Karagümrük maçında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin’in yapılan tetkiklerini sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.
Yedlin'in kaçıracağı maçlar
17.04.2021 Göztepe - Galatasaray
21.04.2021 Galatasaray - Trabzonspor
24.04.2021 Antalyaspor - Galatasaray
28.04.2021 Galatasaray - Konyaspor
2.05.2021 Gençlerbirliği - Galatasaray
9.05.2021 Galatasaray - Beşiktaş