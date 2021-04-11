Son dakika haberi... Dün oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in sağlık durumu açıklandı. Sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem olan Yedlin, 3 hafta forma giyemeyecek.









Galatasaray açıkladı...

Fatih Karagümrük maçında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin’in yapılan tetkiklerini sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Yedlin'in kaçıracağı maçlar

17.04.2021 Göztepe - Galatasaray

21.04.2021 Galatasaray - Trabzonspor

24.04.2021 Antalyaspor - Galatasaray

28.04.2021 Galatasaray - Konyaspor

2.05.2021 Gençlerbirliği - Galatasaray

9.05.2021 Galatasaray - Beşiktaş