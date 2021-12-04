Son haftaların formda yıldızı Cicaldau, rahatsızlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Rumen futbolcu, Altay karşısında forma giyemeyecek. Cicaldau'nun yanı sıra sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olan Arda ve Boey de kadroda yer alamayacak.

Altay'da önemli eksikler var

Konuk ekip Altay'da sakatlıkları devam eden İsveçli stoper Eric Bjönkander, kanat oyuncusu Eren Erdoğan ve kart cezalısı Khaly Thiam, Galatasaray karşısındaki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı sona eren İranlı sol bek Mohammad Naderi’nin de kadroda yer alması beklenmiyor.

Taktik prova tamamlandı

Galatasaray'da Altay maçı hazırlıkları dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamladı. Dar alanda gruplar halinde gerçekleşen top ve pas kapma çalışmalarının ardından, ana bölümde Altay maçına yönelik taktik prova yapıldı. Fatih hocanın son provada çift forvetli düzeni denediği öğrenildi.





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