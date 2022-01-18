Galatasaray haberi! Burak Elmas'ın son hedefi Luis Campos Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra sportif direktörlük ataması adeta karmaşaya dönüştü. Başkan Burak Elmas, Terim'in gidişinin ardından Emir Kıvırcık ile anlaşmıştı. Ancak Işıtan Gün ile arkadaşlarının yönetimde Kıvırcık ismine karşı çıktıkları ve Portekizli Mario Branco'yu gündeme getirdikleri öğrenildi.

BAŞKAN'IN TAVRI ÇOK SOĞUK

İstanbul'a gelip hafta sonundaki maçları izleyen Branco ise Başkan Elmas'ın soğuk tavrı nedeniyle henüz imza atamadı. Sarı-Kırmızılılar'da gündeme gelen son isim ise Luis Campos oldu. Real Madrid, Monaco ve Lille gibi takımlarda görev alan Campos'un CV'si ise Elmas'ı çok etkiledi. Campos'un perşembe günü oynanacak Kasımpaşa maçında İstanbul'a gelip Galatasaray'ı izleyeceği ve yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği iddia ediliyor. Campos'un daha önce de Galatasaray'la yolu ise ilginç bir şekilde kesişmişti. Portekizli futbol adamı, Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Mustafa Kapı'yı ayartmış ve bonservis ücreti ödemeden Lille'e transfer etmişti. O dönemde genç futbolcunun bu şekilde gitmesine Fatih Terim karşı çıkmıştı.

GENÇ KAPI'YI AYARTAN İSİM!

Tecrübe teknik adam, Mustafa Kapı ve Luis Campos'a büyük tepki göstermişti. Şimdi yönetimde bazı isimlerin Campos için "Gelecekte çok daha değer kazanabilecek bir oyuncumuzu bizden bedavaya kaçıran bir şahsın sportif direktör olarak atanması çok manidar olur. Fatih hocamız o dönemde bu adamı kara listeye almıştı" şeklinde görüş belirttiği öğrenildi.

İŞİNDE EN İYİLERDEN!

Luis Campos, futbol dünyasının en iyi sportif direktörleri arasında gösteriliyor. Campos'un keşfettiği yıldızlar arasında Pepe, Fabinho, Martial, Lemar ve Benjamin Mendy gibi isimler var. (Takvim)