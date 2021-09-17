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Galatasaray haberi: Berkan Kutlu: Muazzam mücadele ettik

Galatasaray'ın 23 yaşındaki orta sahası Berkan Kutlu, 1-0 galip geldikleri Lazio maçının ardından takım arkadaşlarını tebrik etti ve, ''Çok mutluyum. Muazzam mücadele ettik ve çok pozisyona girdik.'' dedi.

17 Eylül 2021, Cuma 00:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Berkan Kutlu: Muazzam mücadele ettik

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray 'da Berkan Kutlu, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarını tebrik eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Muazzam mücadele ettik ve çok pozisyona girdik. Galibiyeti aldığımız için de çok mutluyuz.”


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