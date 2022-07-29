Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz arazisinde basın mensuplarıyla birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Dursun Özbek’e İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Bahçetepe, Mehmet Cibara, İsmail Sarıkaya ile Dikran Gülmezgil, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da eşlik etti.

Geçtiğimiz hafta 30 yıllığına Kemerburgaz arazisinin Milli Emlak'ta bulunan parsellerinin üst kullanımının tesis edilmesi hakkının tapusunu alan Başkan Dursun Özbek, arazideki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

'Genel Kurul'da yetkiyi aldıktan sonra inşaata başlayacağız'

“İnşaatımıza başlayacağız Pazar günü Genel Kurul’da yetkiyi aldıktan sonra. Şu ana kadar yapılan bütün harcamalar sponsorlarımız vasıtasıyla yapılıyor. Dolayısıyla kulübe herhangi bir yükü yok. Pazar günü yapacağımız Genel Kurul Toplantısı’nda projeyi, finansmanını nasıl yapacağımızı, ne kadara mal olacağını da üyelerimize geniş bir şekilde anlatacağız. Bütün Genel Kurul üyelerini de buraya getirerek tesisimizin gelişmelerini, ne seviyeye geldiğini de göstereceğiz. Yönetim Kurulu arkadaşlarım her zaman benim yanımda ve destekçim oldu. Onlarla beraber zaten bu projeyi yürütüyoruz. Bunlar ufak projeler değil, büyük projeler, el birliğiyle Nef İnşaat, sevgili kardeşim Fatih Demircan, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve dernek üyelerinin beraberliğiyle oluyor. Bir araya geldiğimiz zaman hangi iş olursa olsun kolaylıkla altından kalkacağımızın göstergesi bu. Bu mutlu günümüzde de bizi yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”