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Galatasaray haberi... Bakambu'nun Türkiye'ye dönüş şartı: Yıllık 3 milyon Euro!

Son dakika Galatasaray haberi... Aslan’ın transfer listesindeki yıldız golcü Cedric Bakambu, 3.5 yıl için toplam 10.5 milyon Euro (163.5 milyon TL) istedi.

07 Aralık 2021, Salı 09:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi... Bakambu'nun Türkiye'ye dönüş şartı: Yıllık 3 milyon Euro!

Çin'den ayrılma kararı alan ve G.Saray'ın da listesinde olan Cedric Bakambu, devre arasında Avrupa'ya dönecek... Eski kulübü Villarreal ile görüşen 30 yaşındaki oyuncu, sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık kontrat talep etti. Bakambu'nun Türkiye'ye dönüş için şartı ise yıllık 3 milyon Euro. Sarı-kırmızılı yönetim sezon başında Bakambu ile aynı paraları isteyen Ghezzal ve Elneny transferlerini veto etmişti. Bu sezon Diagne, Mohamed ve Halil'den beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray 'da ocak ayında forvet takviyesi gündemde. Eski Bursasporlu Bakambu dışında Real Madrid'de umduğunu bulamayan Jovic'in de ismi sarı-kırmızılılarla anılıyor. 

Kaynak: Sabah


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