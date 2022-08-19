Galatasaray , Süper Lig 'in 3. haftasında deplasman maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılara galibiyeti 86. dakikada attığı golle Bafetimbi Gomis getirdi. Antalyaspor deplasmanı sonrası Ümraniyespor deplasmanında da son dakikalarda attığı golle galibiyeti takımına kazandıran Gomis, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Attığı golü ve alınan önemli galibiyeti annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ettiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Öncelikle bu maçı ve bu zaferi, annesini kaybetmiş olan başkanımıza armağan etmek istiyorum. Bize her zaman için sahip çıkıyor. Bu zafer kendisine" dedi.

Süper Lig'de Galatasaray forması altında 40 gole ulaşmasına ilişkin soruyu cevaplayan Gomis, "Açıkçası çok çok gurur duyuyorum bu başarıdan dolayı. Bu kulüpten çok büyük ve önemli oyuncular geçti. Bir yerde aslında geçmişi bırakıp geleceğe de bakmanız gerekiyor. Antrenmanlara her gün en iyi şekilde hazırlanıyorum. Oynasam da oynamasam da bu formayı gururlu şekilde taşımak adına elimden geleni yapmaya özen gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

Takımına üst üste kazandırdığı puanlardaki performansını 'aslan' üzerinden bir örnekleme ile ifade eden Bafetimbi Gomis, "Açıkçası Galatasaray'dan 3.5 sene ayrı kaldım ancak o süreçte de taraftarlarımız her zaman beni destekledi. Ben de Galatasaray'dan gittiğim için üzgündüm. Geri geldim ve mücadelemi şimdi onlar için sürdürüyorum, gollerimi atmaya devam ediyorum. Bir aslan, ailesini her zaman için korur. Artık Galatasaray'ın bir sembolü olarak tarihe geçtim. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Özellikle Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Buna hazırlanmamız gerekiyor" dedi.