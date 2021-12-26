Spor Toto Süper Lig ’de 19. hafta mücadelesinde dün öğle saatlerinde Antalyaspor’u ağırlayan Galatasaray , rakibini 2-0’lık skorla geçti. Nef Stadı’nda oynanan müsabakada ilk gol, 45’te Sofiane Feghouli’den geldi. Cezayirli yıldıza asist yapan Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada da kendisi sahneye çıkıp çok şık bir gole imza attı. 86 dakika görev yaptığı mücadelede 1 gol ve bir asistle oynayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 31 maçta 7 gol ve 6 asiste ulaştı.

‘Rakip önüme geçmişti!’

Kerem, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, attığı klas golü ve performansını değerlendirdi. Kerem, “Gol, gerçekten anlamlıydı ama asıl anlamlı olan galibiyetti. Ligde zor zamanlar geçiriyorduk. İyi oynuyorduk ama golü bulamıyorduk. Uzaktan hep denemek istiyordum. İlk yarıda da vuracaktım ama rakip önüme geçmişti. İkinci yarıda pozisyon buldum ve top da ayağıma oturdu. Güzel gol oldu” ifadelerini kullandı.

‘Harry Potter’ı seviyorum’

Attığı golün ardından yaptığı kutlamayla ilgili de konuşan genç futbolcu, “Benim için Harry Potter benzetmesi başlattılar, ben de çok seviyorum filmlerini ve kitaplarını. Bu yüzden gol sevincinden sonra gözlük taktım, benimle özdeşleşsin istedim” ifadelerini kullandı.