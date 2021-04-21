Galatasaray haberi: Arda Turan 1 yıl daha kalıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Trabzonspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Aslan'da bir yandan şampiyonluk mücadelesi devam ederken bir taraftan da iç transfer çalışmaları sürüyor. Bu isimlerden biri de Arda Turan. Sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunan deneyimli yıldızın, opsiyon şartlarını yerine getiremese bile 1 yıl daha takımda kalacağı ifade edildi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Şampiyonluk yarışına konsantre olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, iç transferde Arda Turan'la yola devam edecek. Kontratındaki 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için Turan'ın lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısında forma giymesi gerekiyordu. Ancak kaptan bu şartları sağlayamasa da takımda kalacak.
Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen Arda Turan 1+1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısından fazlasına ilk 11 başlaması gerekiyor.
Hamle oyuncusu olarak düşünülüyor
19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine Feghouli, Kerem ve Onyekuru'ya öncelik veriyor.
Saha dışındaki etkisi çok
Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol, 2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yönetim; teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan 34 yaşındaki Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak.